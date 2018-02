Järventaus ja Kekäläinen yrittäjyysstrategian selvityshenkilöiksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on kutsunut Jussi Järventauksen ja Henrietta Kekäläisen laatimaan ehdotuksen Suomen ensimmäiseksi yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi.

Lintilä painottaa, että Suomi kaipaa pitkäjänteistä, yli hallituskauden ja hallinnonrajojen ulottuvaa näkemystä yrittäjyyden edistämiseen.

– Iso nippu hyviä yrittäjyyttä edistäviä toimenpiteitä on tällä hallituskaudella jo saatu matkaan, mutta liima niiden väliltä puuttuu. Tarvitsemme määrätietoista ja ennustettavaa yrittäjyyspolitiikkaa sekä lisää yhteistyötä yli hallintorajojen. Toivon, että selvityshenkilöt ottavat kantaa laajasti mm. yrittäjien sosiaaliturvaan ja työssä jaksamiseen liittyviin asioihin, toteaa Lintilä.

– Tavoitteena on oltava kotimaisen työn, tuottavuuden ja omistajuuden vahvistaminen. Kun näissä onnistutaan, siitä hyötyy koko Suomi, Lintilä jatkaa.

Yrittäjyys vahvistunut viime vuosina

Startup-yrittäjä Henrietta Kekäläinen on tällä hetkellä biohiililtä kaupallisiin tarkoituksiin jalostavan suomalaisen, Yhdysvalloissa toimivan Carbo Culture -yhtiön toimitusjohtaja ja yksi kolmesta perustajasta. Jussi Järventaus on mm. pitkäaikainen Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja ja oikeusministeri.

– Yrittäjyys Suomessa on vahvistunut viime vuosina merkittävästi. Myös maan hallitus on toteuttanut monia toimia yrittäjyyden edistämiseksi. On kuitenkin tärkeää hyvinvointimme kannalta, että toimintaympäristön muuttuessa nostetaan tuntuvasti otekorkeutta ja parannetaan yrittäjyyden edistämisen tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Olen mielelläni mukana hankkeessa, joka toivottavasti tukee Suomen nousua mallimaaksi myös yrittäjyyden osalta, sanoo Järventaus.

Kekäläinen uskoo, että oikeilla muutoksilla voisimme helpottaa yrittäjien toimintaa, ja tehdä Suomesta kansainvälisesti arvostetun päämajapaikan.

– Yritystoimintaan liittyy nyt sääntelyä, joka ei ole suunniteltu kansainvälisiä kasvuyrityksiä varten. Roolini selvityksessä tulee liittymään startuppien ja kasvuyritysten kipukohtiin, joista toistuvia esimerkkejä löytyy kollegoilta ja sijoittajilta, kertoo Kekäläinen.

Selvityshenkilöiden tulee raportoida tuloksista ja esittää ehdotus yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi 30.6.2018 mennessä. Hallitus päättää yrittäjyysstrategian pohjalta tehtävistä toimenpiteistä keskusteltuaan sidosryhmien kanssa.

Asettamispäätös

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250

ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, TEM, p. 029 50 49208

erityisasiantuntija Kari Alanko, TEM, p.029 50 62366