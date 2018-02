STM pyytää selvityksen Nokian kaupungilta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Nokian kaupungilta selvityksen kaupungin aikeista ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelut yksityisen yhtiön hoidettavaksi liittymällä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueeseen.

Ministeriö haluaa tietää, miten kaupungin on tarkoitus ottaa huomioon ns. sosiaali- ja terveydenhuollon rajoittamislain säädökset palvelujen ulkoistamisesta ennen sote-uudistuksen voimaantuloa. Ministeriö pyytää selvitystä myös siitä, aikooko Nokian kaupunki siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut yksityisen yrityksen tuottamaksi ilman lain mukaista hankintamenettelyä. Lisäksi ministeriö pyytää kaupunkia esittämään oikeudelliset perusteet sille, miksi kaupunki katsoo investointiluvan hyvinvointikeskuksen perustamiseksi mahdollistavan yksityisen yhtiön toimimisen palveluntuottajana.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hyvinvointikeskuksen rakentamiselle ns. rajoittamislain mukaisen investointiluvan 15.6.2017. Nokian kaupunki on tiedotteessaan 25.1.2018 ilmoittanut etsivänsä ratkaisua lähipalvelujen turvaamiseksi ja uuden hyvinvointikeskuksen toteuttamiseksi. Tiedotteen mukaan yhtenä vaihtoehtona on liittyminen Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alue hankkii kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut Pihlajalinna-konsernilta.

Ministeriö pyytää selvitystä 2.3.2018 mennessä.

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, mediatiedote 28.12.2017

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63338

hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367