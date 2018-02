EU-ministerivaliokunnassa helmikuun epävirallinen päämieskokous

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja Brysselissä 23. helmikuuta järjestettävään EU-maiden päämiesten epäviralliseen kokoukseen, sai tilannekatsauksen EMU:n kehittämisestä, käsitteli Puolan oikeusvaltiotilannetta sekä linjasi Suomen kantoja useisiin neuvostoihin.

Päämieskokouksessa keskustellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä institutionaalisista kysymyksistä. Suomi haluaa vaalia instituutioiden välistä tasapainoa ja Eurooppa-neuvoston asemaa komission puheenjohtajan nimityksessä. Suomi ei tue Euroopan parlamentin vaaleissa ylikansallisia ehdokaslistoja, niin sanottua kärkiehdokasmenettelyä Euroopan komission puheenjohtajan valinnassa eikä Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajuuden yhdistämistä. Suomi ei myöskään kannata Britannian europarlamenttipaikkojen jakamista muille jäsenvaltioille. Suomi katsoo myös, että komissiossa tulee jatkossakin olla jäsen kustakin jäsenvaltiosta.

Rahoituskehysneuvotteluissa on EU-ministerivaliokunnan linjauksen mukaan huolehdittava, että Suomen nettomaksuosuus on kohtuullinen ja oikeudenmukainen, ja siinä huomioidaan Suomen taloustilanne. Suomen lähtökohtana on, että Britannian ero huomioidaan täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistasossa, mutta emme sido itseämme yhden prosentin tiukimpaan nettomaksajien ryhmään. Tämä tuo joustoa ja tukee tavoitettamme saavuttaa suhteellisesti korkeampi saanto maatalous- ja koheesiotuissa sekä vastata EU:n uusiin haasteisiin kuten puolustusulottuvuuden kehittämiseen ja maahanmuuton hoitamiseen.

Lisäksi EU-ministerivaliokunnassa oli esillä korkean tason Sahel–konferenssi, joka järjestetään päämieskokouksen yhteydessä. Konferenssissa annetaan rahoituslupauksia viiden Sahelin alueen valtion yhteisille asevoimille alueen vakauden edistämiseksi. Tavoitteena on luoda olosuhteet, joissa valtiokoneisto voi palata ja kehityshankkeita voidaan toteuttaa. Suomi tukee joukkojen toimintaa 900 000 eurolla.

EU-ministerivaliokunta keskusteli myös oikeusvaltiotilanteesta Puolassa. Euroopan komissio on tehnyt neuvostolle päätösehdotuksen, jossa neuvosto toteaisi, että on selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta. Komissio on valmis harkitsemaan asiaa uudelleen, jos Puola ryhtyy tarvittaviin toimiin. Komissio esittelee ehdotuksensa yleisten asioiden neuvostossa helmikuun lopulla. Komissio käy parhaillaan Puolan kanssa vuoropuhelua toimista, joihin Puolan tulee ryhtyä. Suomi pitää tärkeänä, että edistystä saavutetaan.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

Euroryhmä (19.2.) ja ECOFIN (20.2.)

Maatalous- ja kalastusneuvosto (19.2.)

Epävirallinen kehitysministerikokous (20.2.)

Euroryhmän keskeinen asia on Euroopan vakausmekanismin kehittäminen. Ecofinin asialistalla ovat kestävän rahoituksen kehittäminen, vastuuvapauden myöntäminen komissiolle varainhoitovuoden 2016 osalta sekä budjetin 2019 suuntaviivat.

Maatalous- ja kalastusneuvoston pääaiheita ovat Euroopan komission tiedonanto yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta sekä EU:n biotalousstrategian päivittäminen.

Kehitysministerit keskustelevat EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden suhteiden uudistamista koskevista ns. Post Cotonou-neuvotteluista, EU:n ulkosuhderahoituksesta sekä Euroopan investointipankin aloitteesta perustaa uusi eurooppalainen kehityspankki. Lounaalla ministerit keskustelevat UNDP:n pääsihteerin kanssa YK:n kehitysjärjestelmän reformista.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia