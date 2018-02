Pääministeri Juha Sipilän tervehdys tasavallan presidentti Sauli Niinistölle

Arvoisa Tasavallan Presidentti Suomen kansa valitsi teidät uudelleen tasavallan presidentiksi historiallisessa vaalissa viime sunnuntaina. Saitte enemmistön tuen jo ensimmäisessä äänestyksessä. Näin tapahtui ensimmäisen kerran sen jälkeen kun suora kansanvaali otettiin käyttöön vuonna 1994.

Hankitte kansalaisten luottamuksen vaalissa, jossa oli mukana useita ehdokkaita. Olitte lukuisissa vaalikeskusteluissa ehdokkaana muiden rinnalla äänestäjien arvioitavana. Näin hankittu valtakirja antaa teille erinomaiset lähtökohdat työllenne.

Perustuslain mukaan tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Käyty vaali osoitti, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjasta vallitsee varsin laaja yksimielisyys. Saitte vahvan valtuutuksen jatkaa tämän linjan toteuttamista.

Yhteistoiminnan velvoite ulkopolitiikan johtamisessa kirjoitettiin perustuslakiin vuonna 2000. Tähän mennessä yhteistoiminnan käytännön toteutuksesta on vastannut yhteensä seitsemän pääministeriä ja kaksi presidenttiä. Teilläkin on kokemusta yhteistoiminnasta jo kolmen pääministerin kanssa. Järjestelmä on toiminut omankin kokemukseni mukaan hyvin.

Valtioneuvoston näkökulmasta yhteistoiminta ei ole vain velvoite vaan pikemminkin suuri voimavara. Hallitusten vaihtuessa presidentti tuo ulkopolitiikan johtoon kokemusta ja jatkuvuutta. Erityisesti Suomen kaltaiselle pienelle maalle on tärkeää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjan määrittelyssä voidaan ylittää hallituksen ja opposition rajalinja.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutos jatkuu. Lähialueiden vakauden vahvistamisen rinnalla meidän on jatkettava ilmastonmuutoksen ja pakolaiskriisin kaltaisten globaalien ongelmien ratkomista.

Vaalikeskustelussa sivuttiin myös sisäisen kehityksemme haasteita ja kipukohtia. Niiden hoidossa päävastuu on eduskunnalla ja sen luottamuksen varassa toimivalla hallituksella. Tämäkin perustuslain mukainen työnjako toimii hyvin ja varmistaa sen, että presidentti voi keskittyä päätehtäväänsä, ulkopolitiikan johtamiseen.

Sisäpolitiikassa korostuu ennen muuta presidentin rooli kansallisen eheyden symbolina ja vaalijana. Tässä te, arvoisa tasavallan presidentti, olette jatkanut kaikkien edeltäjienne viitoittamalla tiellä. Eheyden arvo korostuu erityisesti tänä vuonna, jota vietämme sata vuotta sitten nuorta kansakuntaa repineen sisällissodan muistovuotena.

Vastaanottakaa, arvoisa Tasavallan Presidentti, valtioneuvoston ja virkakunnan lämpimät onnittelut ja kunnioituksen vakuutus.