Valtio listaa Altian pörssiin

Suomen valtio järjestää osakemyynnin ja pörssilistauksen, jossa johtavan pohjoismaisen viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla toimivan alkoholijuomayhtiön Altia Oyj:n osakkeita tarjotaan yleisölle ja osakkeet listataan Helsingin pörssiin. Lehdistötilaisuus järjestetään tänään perjantaina 23.2. klo 11.00 Helsingin pörssissä Fabianinkatu 14:ssä. Tilaisuudessa elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Altian johto kommentoivat asiaa.

Valtion täysin omistama Altia on toiminut itsenäisesti kansainvälisessä kilpailussa jo vuosia. Listautuminen on luonnollinen seuraava askel yhtiön kasvussa ja kehityksessä Suomessa ja ulkomailla.

Listautuminen luo yhtiölle aiempaa paremmat mahdollisuudet vastata jatkuvasti vahvistuvan kilpailun haasteisiin. Se mahdollistaa yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, laajentaa yhtiön omistajapohjaa, tarjoaa yleisölle mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön, lisää yhtiön liiketoiminnan läpinäkyvyyttä sekä yhtiön tunnettuutta ja sidosryhmien kiinnostusta.

Listautumisen toteutuessa valtio jää yhtiöön vähintään kolmanneksen omistajaksi. Tämän lisäksi valtio pitää tärkeänä, että yhtiön omistajiksi tulisivat kotimainen yleisö, kotimaiset ja ulkomaiset instituutiot, yhtiön henkilöstö sekä yhtiön laaja yhteistyöverkosto.

- Parinkymmenen vuoden tauon jälkeen valtio-omistaja kykenee jälleen tarjoamaan kehityspolun listautumisen kautta. Päätös luoda Altialle entistä paremmat kasvu- ja kehitysmahdollisuudet on vastuullisen omistajan ajanmukaista toimintaa. Kaikilla suomalaisilla on nyt mahdollisuus omistaa pala kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvaa kasvutarinaa. Minulla on täysi luottamus yhtiön johtoon, vahvaan talouteen sekä hyvään hallintoon listautumisen toteuttamisessa ja listayhtiönä toimimisessa, toteaa valtion omistajaohjaksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Altian toiminnan perustana ovat suomalaisten viljelijöiden tuottama ohra, puhdas Rajamäen pohjavesi ja kotimainen tuotanto. Koskenkorvan tehdas on oleellinen osa yhtiön liiketoimintaa ja yhtiöllä on myös laaja sopimusviljelijäverkosto sekä muu kotimainen yhteistyöverkosto.

Valtio ilmoitti lokakuussa 2017 selvittävänsä mahdollisuutta listata Altia Helsingin pörssiin. Selvityksen toteuttamisesta vastasi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, joka vastaa myös Altian omistajaohjauksesta.

Altia on Pohjoismaiden markkinajohtaja viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla volyymeillä mitattuna. Altia toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa, ja sillä on tuotantoa Cognacissa Ranskassa sekä vientiä noin 30:een maahan. Yhtiö pyrkii edistämään modernia, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria toimintamaissaan.

Lisätietoja:

Elinkeinoministeri Mika Lintilä; erityisavustaja Markku Rajala, markku.rajala(at)tem.fi, p. 0295 047 480

Ylijohtaja Jyrki Knuutinen, jyrki.knuutinen(at)vnk.fi, p. 0295 160 215

Finanssineuvos Jarmo Väisänen, jarmo.vaisanen(at)vnk.fi, p. 0295 160 162