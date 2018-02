Nerg ja Varhila: Valinnanvapauslakiesitystä ei lähetetä EU-notifiointiin

-Suomessa hallitus on linjannut, että esitystä valinnanvapauslaiksi ei lähetetä EU:n komissiolle notifioitavaksi. Suomen valinnanvapausmallia ei ole kopioitu mistään muusta maasta, eikä muiden maiden perusteella voida vetää automaattisesti johtopäätöksiä, kirjoittavat maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg ja sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila blogissaan.

- Nyt julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, mitä vaikutusta Suomen tulevaan valinnanvapauslakiin on EU-tuomioistuimen tuoreella ratkaisulla koskien Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää. Vastaus on, että EU-tuomioistuimen päätös ei muuta aiempaa arviota Suomessa. Hallitus luonnollisesti ottaa huomioon Slovakiasta nyt tehdyn ratkaisun osana valinnanvapauslain perusteluita.



-EU-tasolla Slovakian asian käsittely voi vielä jatkua, eikä ratkaisu välttämättä jää pysyväksi. Komission on mahdollista hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen. Valituksen tekeminen ei sinänsä ole mitenkään poikkeuksellista. Muutoksenhaku tarkoittaisi käytännössä sitä, että komissio ei ottaisi kantaa esimerkiksi notifiointeihin, ennen kuin oikeustila on tällä sektorilla selvä.



-Suomessa sote-uudistus on välttämätön, ja sille on selkeästi olemassa perustelut, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, yhdenvertaiseen kohteluun ja hoitoon pääsyyn. Myös julkisten menojen säästöpaineet ovat kovat. Uudistuksen venyminen tai kaatuminen ei olisi hyvä asia Suomelle, sillä se siirtäisi vuosilla ongelmien ratkaisemista, kirjoittavat Nerg ja Varhila.

