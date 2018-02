Ministeri Mykkäsen erityisavustajina jatkavat Andersson-Bohren ja Rautanen

Sisäministeri Kai Mykkäsen erityisavustajina jatkavat häntä jo ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä avustaneet yhteiskuntatieteiden maisteri, Master of Russian and Eurasian Studies Titta Andersson-Bohren ja kauppatieteiden maisteri, Master of International Management Tuomas Rautanen.

Andersson-Bohren avustaa ministeri Mykkästä sisäministeriön toimialaan kuuluvissa asioissa sekä lehdistöasioissa. Rautanen avustaa muita ministeriöitä koskevissa asioissa, joita ministeri Mykkänen seuraa Kokoomuksen ministeriryhmän työnjaon mukaisesti.

Yhteystiedot

erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539, titta.andersson-bohren@intermin.fi

erityisavustaja Tuomas Rautanen, p. 050 325 8827, tuomas.rautanen@intermin.fi