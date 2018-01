Nopeudeltaan rajoitetut henkilöautot nuorten käyttöön

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo mahdollistaa nuorten ajamisen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla. Tarkoituksena on tarjota mopoautoille vankempi vaihtoehto. Tämä olisi yksi mahdollisuus lisätä nuorten, alle 18-vuotiaitten kuljettajien turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää tärkeänä, että nuorille on tarjolla liikkumiseen erilaisia vaihtoehtoja.

- Keskustelu nuorten liikenneturvallisuudesta on tärkeää ja meidän tulee kaikin keinoin sitä parantaa. Pidän tärkeänä, että nuorilla on mahdollisuus liikkua sujuvasti. Olemme nyt tehneet perusteellisia selvityksiä ja keskustelleet EU-tasolla erilaisista mahdollisuuksista ratkaisun löytämiseksi. Nopeudeltaan rajoitetut henkilöautot on yksi keino parantaa tilannetta, toteaa Berner.

Ministeriö on yhdessä Trafin kanssa selvittänyt syksyn aikana nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönottoa. Tarkoituksena on muokata henkilöautot traktorin ajoneuvoluokkaan T1. Hankkeen aikana määritellään nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen maksiminopeus sekä tarkemmat ajoneuvoja ja nopeudenrajoittimia koskevat tekniset vaatimukset. Samoin tarkastellaan sovellettavia ajokorttivaatimuksia.

Muutoksia tarvitaan ainakin ajoneuvolakiin ja ajokorttilakiin. Muutoksia tehdään myös asetuksiin ja Trafin määräyksiin.

Trafin verkkosivuilla on julkaistu selvitys aiheesta.

Mitä seuraavaksi?

Hanketta aletaan valmistella liikenne- ja viestintäministeriössä. Hankkeesta järjestetään kuulemistilaisuus helmikuun lopussa.

Lisätietoa hankkeesta löytyy valtioneuvoston verkkopalvelusta www.valtioneuvosto.fi/hankkeet(säädösvalmistelu).

Säädösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Erik Asplund, p. 0295 34 2277