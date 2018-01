EU-ministerivaliokunta: Suomi ajaa kellonajan siirtelystä luopumista

EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomi alkaa ajaa luopumista EU:n yhteisestä kesäaikajärjestelystä. Luopuminen edellyttää komission aloitetta EU:n kesäaikadirektiivin kumoamiseksi tai muuttamiseksi. Suomi selvittää ensivaiheessa muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kannat asiaan. Lisäksi Suomi kiirehtii komissiota antamaan selvityksen koskien kesäaikaa ja kellojen siirtämisen vaikutuksia. EU:n yhtenäinen eteneminen on tärkeää erityisesti liikenteen toimivuuden kannalta. Suomessa on tehty kansalaisaloite kesäaikaan siirtymisen lopettamiseksi, ja asiasta on keskusteltu myös Euroopan parlamentissa.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

Maatalous- ja kalastusneuvosto (29.1.)

Art. 50 yleisten asioiden neuvosto (29.1.)

Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (31.1.-2.2.)

Maatalousneuvosto keskustelee unionin tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta. Suomi katsoo, että yhteinen maatalouspolitiikka tuottaa lisäarvoa takaamalla ruokaturvan EU:ssa sekä turvaamalla viljelijöiden kohtuullisen tulotason, kohtuulliset kuluttajahinnat sekä toimivat sisämarkkinat. Lisäksi EU:n yhteisin toimenpitein voidaan vastata ympäristö- ja ilmastohaasteisiin sekä maaseutualueiden tasapainoiseen kehittämiseen.

Ilman Britanniaa kokoontuva yleisten asioiden neuvosto saa EU:n pääneuvottelija Michel Barnierin tilannekatsauksen Brexit-neuvotteluista sekä hyväksyy komissiolle annettavat neuvotteluohjeet, jotka koskevat Britannian maalikuussa 2019 toteutuvan EU-eron ja tulevan uuden EU-suhteen välistä siirtymäaikaa.

Kilpailukykyministerit puolestaan keskustelevat eurooppalaisen teollisuuspolitiikan tavoitteista sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta.

